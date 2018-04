Pratto perde pênalti e Atlético-MG empata com URT na semi do Mineiro

O Atlético-MG não conseguiu confirmar o favoritismo, mas vai voltar de Mamoré em vantagem na semifinal do Campeonato Mineiro. Neste domingo, o time do técnico Diego Aguirre visitou a URT, empatou por 2 a 2, e garantiu a vantagem de jogar por mais um empate no jogo de volta, sábado, no Independência, em Belo Horizonte. Lucas Pratto perdeu um pênalti quando a URT vencia por 2 a 1.

Jonathan Balotelli - que tem esse apelido porque certa vez tentou copiar o corte de cabelo do astro italiano - abriu o placar logo aos 4 minutos. Puxou contra-ataque pelo meio e teria parado na intermediária não fosse uma furada feia de Marcos Rocha. O atacante acabou saindo na cara de Victor, que não tinha como evitar o primeiro gol.

Com uma linha de três volantes e Cazares como único armador, o Atlético-MG conseguiu o empate aos 18, num golaço de Douglas Santos. Ele pegou rebote de um escanteio e, de fora da área, mandou um petardo no ângulo.

O empate persistiu até o intervalo e era mesmo o resultado mais justo até então. O Atlético criou poucas chances e não chegou a fazer o goleiro Follmann trabalhar. A URT teve mais oportunidades, mas também não exigiu de Victor.

No começo da segunda etapa, o técnico Diego Aguirre trocou Cazares por Robinho e Eduardo por Dátolo. Pôs o time no ataque, mas levou o segundo gol. Culpa de Victor, que nem saiu do gol nem ficou embaixo da trave numa cobrança de escanteio. Ramos cabeceou sem goleiro.

O mesmo Ramos, três minutos depois, aos 14, fez pênalti em Leonardo Silva, empurrando o zagueiro rival. Lucas Pratto foi para a cobrança e mandou por cima. O argentino se redimiu aos 33. De carrinho, ajeitou para Clayton empatar.