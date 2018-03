Pratto se diz pronto e mostra ansiedade para estrear pelo São Paulo no sábado

Principal reforço do São Paulo para a temporada, Lucas Pratto finalmente vai estrear com a camisa da equipe neste sábado. O palco da primeira partida do argentino pelo clube será o Morumbi, que deverá receber bom público para o confronto diante do Mirassol, pelo Campeonato Paulista. E como era de se esperar, o atacante não esconde a ansiedade para entrar em campo.

"Estou bem, com a cabeça boa e feliz com a oportunidade de defender o São Paulo pela primeira vez. Me sinto bem fisicamente e treinei forte nos últimos dias. Se tiver uma oportunidade, espero fazer uma boa estreia e ajudar a equipe, porque assim como os meus novos companheiros desejo manter esta boa fase do time", declarou em entrevista ao site do clube nesta sexta-feira.

Oficializado na última semana, Pratto foi apresentado à torcida na goleada por 5 a 2 sobre a Ponte Preta, domingo passado, no Morumbi. Na ocasião, mais de 50 mil são-paulinos foram acompanhar a primeira partida de Rogério Ceni como técnico em casa. Até por isso, a diretoria tricolor planejou a estreia do argentino para também acontecer em casa, e ele já projeta o primeiro contato com os torcedores.

"A equipe vem embalada por três vitórias seguidas (Moto Club, Ponte Preta e Santos), e sem dúvida isso motiva ainda mais os torcedores para compareceram ao estádio e lutar com a equipe. Contamos com o apoio deles, porque já mostraram o quanto são fundamentais", afirmou.

Pratto ainda fez questão de elogiar a recepção que teve do restante do elenco no São Paulo. "O grupo é muito bom e me recebeu bem. Os meus novos companheiros me acolheram e isso tem facilitado a minha adaptação. Quando o time ganha, a convivência fica mais fácil também. Então, esta boa fase do clube me deixa ainda mais feliz. Que a gente possa fazer um grande jogo neste final de semana, com o apoio da torcida, e assim conquistar mais uma vitória para seguir crescendo na temporada."