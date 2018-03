Prazo da Fiorentina acaba amanhã A Fiorentina corre contra o relógio para tentar se inscrever no Campeonato Italiano da Série B. O prazo termina nesta quarta-feira. Pela legislação italiana, os clubes precisam apresentar antes do início de cada temporada a garantia de que poderão arcar com as despesas. Caso contrário, não conseguem autorização para se inscrever na competição. O presidente da Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, está tentando vender alguns imóveis de sua propriedade para tentar salvar o clube. O grupo Medusa ? que pertence a Silvio Berlusconi, primeiro ministro italiano e dono do Milan ? está interessado em comprar um complexo de salas de cinema em Roma que pertence a Cecchi Gori. E um grupo colombiano fez uma oferta por um de seus prédios comerciais. Cecchi Gori tem pressa para bater o martelo. Se não conseguir o dinheiro até amanhã (31), a Fiorentina perderá a vaga na Série B para a Ternana, da Série C. Na Série A, Lazio e Roma só conseguiram segunda-feira a autorização para participar do campeonato. A Lazio precisou aumentar seu capital em US$ 55 milhões e a Roma depositou US$ 3,3 milhões para pagar algumas dívidas. Outro problema que agita o futebol italiano diz respeito aos direitos de transmissão dos jogos pela tevê. Oito clubes (Atalanta, Chievo, Brescia, Empoli, Como, Modena, Piacenza e Perugia) ainda não fecharam os contratos. ?Se não recebermos mais, não permitiremos que o campeonato comece. Os clubes grandes também vão perder se seus jogos contra nós não forem transmitidos?, disse Alessandro Gaucci, diretor do Perugia. Os oitos clubes querem US$ 10 milhões, mas as tevês oferecem US$ 4 milhões.