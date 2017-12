Prazo do Estatuto do Torcedor acaba amanhã Acaba neste sábado o prazo para que os clubes adaptem seus estádios ao Estatuto do Torcedor. E, como já era esperado, a maioria das exigências ainda não foi posta em prática. Muitos dos dirigentes empurraram o problema com a barriga e agora se vêem numa encruzilhada. Alegam falta de dinheiro e de ajuda do Estado. Há duas semanas, Marcelo Portugal Gouvêa, presidente do São Paulo, ameaçava fechar as portas do Morumbi em partidas de sua equipe por não ter conseguido cumprir artigos da lei. "Não quero receber multas altíssimas", justificou. Nos últimos dias, mudou o discurso. Acha que, com uma certa maleabilidade do Ministério do Esporte, pode atender aos requisitos de maneira progressiva. É certo que, para o jogo do São Paulo no próximo fim de semana, contra o Vitória, o Morumbi ainda não terá todos os assentos numerados nem contará com o sistema completo de monitoramento por câmeras. "Estamos em contato com a Federação Paulista, com o Procon e com o Ministério Público para chegarmos a um termo comum. Já numeramos alguns assentos e estamos cuidando do monitoramento", disse Marcelo Portugal Gouvêa. O Vitória-BA, por exemplo, deixou tudo para a última hora, mas seu estádio, o Manoel Barradas, está quase pronto. De acordo com Carlos Magnavita, gerente de obras, o clube acabou de adquirir o sistema interno de vídeo e a instalação deverá ocorrer até o fim do mês. A Fonte Nova, por outro lado, também em Salvador mas sob responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social do Estado, necessita de ampla reforma, que só deverá ser feita a partir de 2004. O principal estádio de Minas Gerais, o Mineirão, ainda não cumpriu as medidas do Estatuto do Torcedor, como a instalação de câmeras e a numeração das cadeiras. Segundo Carlos Guedes, diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Ademg (Administração dos Estádios de Minas Gerais), os recursos para o sistema de monitoramente - cerca de R$ 300 mil - já foram levantados. Em relação à colocação e à numeração das cadeiras, não há previsão. "Não temos dinheiro. Dependemos de parcerias." Em Porto Alegre, Grêmio e Inter vivem problema parecido. Seus dirigentes dizem não ter fundos para bancar a demarcação das dependências de seus estádios, o Olímpico e o Beira-Rio. O Pinheirão, em Curitiba, será, de acordo com seus administradores, o primeiro a cumprir na íntegra a lei. Na quarta-feira, será palco de Brasil x Uruguai. O Estatuto de Defesa do Torcedor, sancionado em 15 de maio pelo presidente Lula, deu aos dirigentes 6 meses para que se adequassem aos artigos. Depois disso, as penas, rigorosas, passariam a ser aplicadas. E o Ministério do Esporte garante que não há chance de o prazo ser prorrogado. Mesmo assim, os cartolas não mostram grande preocupação.