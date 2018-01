Pré-Olímpico terá homenagem a Leônidas A pedido da delegação brasileira, a última rodada do Pré-Olímpico, neste domingo, terá uma homenagem a Leônidas da Silva, um dos maiores jogadores da história do futebol, morto no sábado. Tanto em Brasil x Paraguai, a partir das 18 horas, quanto em Argentina x Chile, que jogam logo depois, haverá um minuto de silêncio em respeito à memória do Diamante Negro. A seleção também jogará de luto. Time - O técnico Ricardo Gomes confirmou oficialmente a escalação titular do Brasil para o jogo com o Paraguai, que começa às 18 horas (horário de Brasília). Elano e Paulo Almeida entram nos lugares dos suspensos Maicon e Fábio Rochemback, respectivamente. E o goleiro Gomes foi liberado pelos médicos para jogar. Assim, a seleção terá Gomes; Elano, Edu Dracena, Alex e Wendell; Paulo Almeida, Dudu Cearense e Diego; Daniel Carvalho, Marcel e Robinho.