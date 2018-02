Pré-temporada do Fluminense será em Vitória

A diretoria do Fluminense confirmou, nesta terça-feira, a cidade de Vitória, no Espírito Santo, como o local da pré-temporada do clube em 2008, entre os dias 4 e 16 de janeiro. "A escolha não poderia ter sido mais acertada. A torcida do Fluminense é muito grande no Espírito Santo e vai ser muito bom começar o ano com o apoio de tantos tricolores", declarou Branco, coordenador de Futebol do clube. Em busca de reforços, o dirigente está otimista quanto ao rendimento do time na próxima temporada. "Tenho certeza que Vitória vai trazer muita sorte para o Fluminense em 2008", afirmou Branco, que acertou amistoso do Fluminense contra a Desportiva Capixaba, no dia 13 de janeiro.