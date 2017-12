Pré-temporada do Palmeiras: muito luxo Três campos com dimensões oficiais, campos de treinamento específicos para goleiros, academia de musculação e fisioterapia, laboratório de fisiologia, sala de ginástica, centro médico, balneário para duchas e massagens e um hotel com mais de 60 apartamentos. A estrutura do Oscar Inn acabou pesando para a comissão técnica do Palmeiras definir o local para a pré-temporada. O Oscar Inn, centro de treinamento administrado pelo ex-zagueiro Oscar (que disputou pela seleção brasileira as Copas de 78, 82 e 86) fica em Águas de Lindóia. É lá que a equipe treinará de 8 até 17 de janeiro, quando retorna a São Paulo. A estréia no Campeonato Paulista será dia 21, contra o Paulista de Jundiaí, no Parque Antártica ? com o reforço do zagueiro Nen, que estava no Gama e ontem acertou seu empréstimo por um ano. ?Nosso problema não era encontrar um bom hotel, mas sim um local com estrutura parecida com a da Academia de Futebol. Por isso, escolhemos o Oscar Inn?, explicou Fred Smânia, auxiliar do técnico Jair Picerni. Smânia percorreu durante uma semana cidades do interior como Serra Negra, Águas de São Pedro e Águas de Lindóia antes de tomar a decisão. ?Não vamos precisar levar para a pré-temporada nem mesmo aparelhos de musculação. Os jogadores não terão que se preocupar com nenhum fator extra-campo, apenas em treinar. Tomara que consigam manter a pegada que caracterizou o grupo durante a campanha da Série B do Brasileiro deste ano.? Nen, que será apresentado à imprensa no próximo sábado, quando os demais jogadores estarão retornando de férias, é um velho conhecido do técnico Jair Picerni, com quem trabalhou no próprio Gama em 1999. Além de zagueiro, pode ser aproveitado como volante. ?Estava um pouco desgastado no Gama. Foram seis anos e chegou o momento de respirar novos ares. Ainda bem que estou chegando em uma equipe grande. A camisa sempre pesa mais?, disse Nen. Como Leonardo e Daniel hoje são os titulares de Picerni para a defesa, o jogador adotou um discurso moderado ao abordar o que espera para o futuro. ?O Palmeiras está muito bem servido para a posição. Por isso, minha luta inicial será para provar que tenho condições de jogar. Espero retribuir a confiança que depositaram em mim. Prometo que darei o melhor de mim.? A diretoria procura um meia e um atacante após as saídas de Thiago Gentil para o futebol árabe e André, devolvido ao Benfica. Zé Roberto, meia-atacante do Vitória, interessa. O lateral-esquerdo Zé Carlos, do São Caetano, foi sondado, mas a negociação para a renovação de contrato de Lúcio prossegue.