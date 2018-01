Pré-temporada é o primeiro desafio Mais de duas dezenas de pessoas confinadas em um espaço, sem autorização para sair e tendo como desafio vencer as diferenças pessoais e culturais para tentar conviver em harmonia durante longo período. Mais um reality-show com o objetivo de atrair a atenção dos espectadores da TV? Não. Esta foi a realidade dos jogadores de Santos, Corinthians e Palmeiras durante a última semana. Os clubes se concentraram em algumas cidades do interior para intensificar o trabalho de pré-temporada. O São Paulo, curiosamente, começa nesta segunda-feira o seu período de "segregação" em Águas de Lindóia, a seis dias da estréia no Campeonato Paulista. Leia mais no O Estado de S. Paulo