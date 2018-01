Precisando vencer, São Paulo pega lanterna com time misto Um São Paulo cheio de mistérios enfrenta nesta quarta-feira, às 22h30 (de Brasília), o Alianza Lima, na capital peruana, com a grande chance de assumir a liderança do grupo 2 da Copa Libertadores da América e ficar bem perto da vaga nas oitavas-de-final. Uma simples vitória coloca o time tricolor à frente do líder Audax Italiano, do Chile. Os dois times ficariam empatados no número de pontos (10), mas os brasileiros têm melhor saldo de gols (6 contra 2). O maior adversário são-paulino, no entanto, não é a equipe peruana. Afinal, o Alianza já está eliminado da competição. A principal preocupação de Muricy Ramalho é montar um time que suporte bem o ritmo de jogo, após uma semifinal de Campeonato Paulista bastante cansativa contra o São Caetano, domingo passado. Tanto que o treinador perdeu, de cara, dois titulares: Hugo (com entorse no tornozelo esquerdo) e Leandro (dores na coxa direita) sequer viajaram para o Peru. Mas essas, porém, não deverão ser as únicas alterações feitas pelo treinador em relação ao time que encarou o Azulão. Muricy Ramalho deu indícios fortíssimos de que pode voltar ao esquema com três zagueiros. O técnico levou para Lima todos jogadores de defesa. ?O Muricy não comentou nada sobre esquema tático e nem mesmo me disse se vou jogar?, disse André Dias, que não joga desde 21 de março por causa de uma lesão na coxa direita. Caso a mudança aconteça, Richarlyson sai do time e Souza será recuado para atuar na marcação, junto com Josué. A criação ficará a cargo de Jorge Wagner. No ataque, Borges aparecerá ao lado de Aloísio. Ilsinho, poupado, também pode ficar fora - Reasco joga. Outros brasileiros A noite promete ser mais quente no Grupo 5 da Libertadores. O Paraná, terceiro colocado, com seis pontos, recebe o Unión Maracaibo precisando vencer e torcer por um tropeço do Real Potosí diante do já classificado Flamengo no Maracanã. Para alívio dos paranistas, o técnico rubro-negro Ney Franco vai escalar o time titular diante dos bolivianos, mesmo sem a obrigatoriedade da vitória. O time quer um bom resultado para ficar entre os primeiros colocados no geral e garantir a vantagem de decidir em casa os confrontos do mata-mata. Alianza Lima x São Paulo Alianza Lima - Joel Pinto; Guillermo Salas, Ernesto Arakaki, Erick Torres e Joel Herrera; Juan Jayo, Marko Ciurlizza, Aldo Olcese e Alexander Sánchez; Martín Ligüera e Roberto Silva. Técnico: Gerardo Pelusso. São Paulo - Rogério Ceni; André Dias, Miranda e Alex Silva; Ilsinho (Reasco), Josué, Souza, Jorge Vágner e Júnior; Borges e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Árbitro - Alfredo Intriago (EQU). Horário - 22h30 (de Brasília). Local - Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER). FLAMENGO x REAL POTOSÍ Flamengo - Bruno; Leonardo Moura, Ronaldo Angelim, Irineu e Juan; Paulinho, Claiton, Renato, Renato Augusto; Souza e Roni. Técnico: Ney Franco. Real Potosí - Burtovoy; Eguino, Luis Gatty Ribeiro, Rodríguez e García; Colque, Calustro, Suárez e Brandan; Peña e Edu Monteiro. Técnico: Mauricio Soria. Árbitro - Líber Prudente (URU). Horário - 21h45. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. PARANÁ x UNIÓN MARACAIBO Paraná - Flávio; Alex, Daniel Marques, Neguette e Egídio; Beto, Xaves, Gerson e Dinelson; Vinícius Pacheco e Josiel. Técnico: Zetti. Unión Maracaibo - Sanhouse; Martínez, Bovaglio, Rafael Mea Vitali e Machado; Vallenilla, Fernández, Figueroa e Beraza; Cásseres e Ballesteros. Técnico: Jorge Pellicer. Árbitro - Juan Pablo Pompei (ARG). Horário - 21h45. Local - Estádio Durival de Britto e Silva (Vila Capanema), em Curitiba.