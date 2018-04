Preço da passagem e distância afastam torcida do Santos-AP

Não se pode dizer que o Santos do Amapá estará totalmente sem torcida no jogo de desta quinta-feira contra o time que inspirou seu nome, o Santos de Pelé. Dois torcedores superaram a distância, o preço da passagem e embarcaram para São Paulo. Edivan “Bocoió” e Edilon Maciel vão representar a torcida da Vila Belmiro. Eles são os principais animadores e organizadores da torcida do clube do Amapá. Foram os únicos a desembolsar algo em torno de R$ 1 mil pela passagem (só de ida) para enfrentar os 3.300 quilômetros que separam Macapá de São Paulo.

Mas se, no estádio, a tendência é de pouco apoio, na sede do Santos do Amapá, em Macapá, vai haver movimentação. Um grupo de torcedores, engrossado pelo time sub 20 do clube vai estar no centro de treinamento do clube para acompanhar a partida do Peixe da Amazônia contra o primo rico de São Paulo. O técnico Romeu Figueira não está vindo a São Paulo a passeio, depois de conquistar, na semana passada em Macapá, o direito de fazer o jogo de volta. Anteontem, no último treinamento, ele fechou as portas do CT e treinou bolas paradas.

“Nós sabemos que a missão para classificar é árdua. Temos que pensar primeiro em defender e depois vamos tentar jogar por uma bola que resulte em gol”, revelou Romeu.

HISTÓRIA

O Santos do Amapá foi fundado em 1973 pelos servidores públicos Otaviano Nogueira, Delson Furtado e um grupo de amigos do tradicional bairro do Trem, na capital Macapá. Para batizá-lo, os cartolas se inspiraram no Santos. O clube começou disputando competições amadoras, até a federação do Amapá exigir, nos anos 90, que os clubes se adequassem ao profissionalismo. Em 1998, o Santos passou a fazer parte da Federação e até hoje conquistou quatro títulos de campeão amapaense e é o atual tricampeão - 2013 2014 e 2015-. O primeiro título foi no ano 2000.