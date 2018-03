Preenchidas últimas três vagas na A2 Os três últimos classificados para a segunda fase da Série A2 do Campeonato Paulista foram definidos neste domingo, quando foram disputados os jogos da última rodada da fase inicial: seguem Mirassol e Araçatuba, no Grupo 1, e o Noroeste, no Grupo 2. A segunda fase começará no próximo final de semana, com a tabela devendo ser confirmada na terça-feira pelo departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF). A formação dos novo grupos é: Grupo 3 - Comercial, Juventus, Bragantino e Araçatuba. Grupo 4 - São Bento, Bandeirante, Mirassol e Noroeste. Agora, a disputa será novamente em turno e returno e ao final das seis rodadas, os dois melhores classificados de cada grupo garantem o acesso à Série A1. O título de campeão da Série A2 será disputado em uma única partida, entre os vencedores dos grupos desta segunda fase. No Grupo 1, cinco clubes entraram em campo lutando por duas vagas, já que Comercial e Bandeirante já haviam garantido a classificação. Num duelo que valia uma vaga, o Mirassol não tomou conhecimento do Sertãozinho e mesmo na casa do adversário, goleou por 5 a 2, garantindo a terceira colocação. A última vaga ficou com o Araçatuba, que conquistou a classificação no último minuto do jogo contra a Francana, também fora de casa. Reginaldo fez o gol salvador da vitória por 1 a 0. Já no Grupo 2, havia apenas uma vaga em disputa e três times ainda sonhavam com a vaga. O Noroeste entrou na rodada com a vantagem de depender apenas do seu resultado e selou a classificação, ao derrotar o eliminado Guaratinguetá por 2 a 1, de virada. São Bento, Juventus e Bragantino já estavam classificados. Os clubes rebaixados já estavam definidos antes mesmo da última rodada, mas outra vez os tribunais podem mudar o rumo do campeonato. É que o Botafogo, de Ribeirão Preto, será julgado nesta segunda-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), por ter utilizado o atacante Duda de forma irregular na partida contra o Rio Preto. Caso seja condenado, perderá seis pontos e será um dos rebaixados do Grupo 1, livrando justamente o Rio Preto da Série A3. Francana, Flamengo e Matonense já haviam sido rebaixados. Confira os resultados da última rodada da primeira fase: Flamengo 2 x 2 Matonense; Francana 0 x 1 Araçatuba; Bandeirante 2 x 1 Olímpia; Taquaritinga 5 x 1 Rio Preto; Botafogo 0 x 1 Comercial; Sertãozinho 2 x 5 Mirassol; Taubaté 1 x 0 Bragantino; Nacional 2 x 2 São Bento; Guaratinguetá 1 x 2 Noroeste; e Juventus 3 x 2 Oeste. Classificação final da primeira fase: Grupo 1: 1.º - Comercial, 32 pontos (9 vitórias); 2.º - Bandeirante, 32 (8 vitórias); 3.º - Mirassol, 29 (8 vitórias); 4.º - Araçatuba, 29 (7 vitórias); 5.º - Taquaritinga, 27; 6.º - Sertãozinho, 24; 7.º - Olímpia, 23; 8.º - Botafogo, 22; 9.º - Rio Preto, 18; e 10.º - Francana, 9. Grupo 2: 1.º - São Bento, 43 pontos; 2.º - Juventus, 36; 3.º - Bragantino, 32 (34 gols marcados); 4.º - Noroeste, 32 (27 gols marcados); 5.º - Taubaté, 30; 6.º - Nacional, 27; 7.º - Oeste, 20; 8.º - Guaratinguetá, 15; 9.º - Flamengo, 11; e 10.º - Matonense, -8.