Prefeita prestigia festa de Cafu A prefeita Marta Suplicy participa, nesta terça-feira, como convidada especial, da noite de autógrafos em benefício da Fundação Cafú, entidade dirigida pelo lateral-direito e capitão da Seleção Brasileira de Futebol, pentacampeã mundial. A festa será a partir das 20h45, no Valle Esportes Bar (avenida Juscelino Kubitschek, 535), e marcará a despedida de Cafu, que nesta semana retorna à Itália para mais uma temporada no seu clube, a Roma. A prefeita de São Paulo autorizou, recentemente, o uso de um terreno municipal no Jardim Irene, para o jogador desenvolver um projeto social da Fundação destinado à crianças carentes. A animação será feita por um grupo de pagode. Quem comparecer receberá camisetas da Fundação e bolas autografadas por Cafu. O ingresso custa R$ 10.