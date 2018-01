Prefeita recebe Marcos pelo uso do cinto Hoje será um dia diferente para o goleiro Marcos. Ao meio-dia, será recepcionado pela prefeita Marta Suplicy no Palácio das Indústrias. Junto com autoridades de trânsito de cidade de São Paulo, fará parte da cerimônia de lançamento por parte da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de uma campanha que pretende conscientizar os motoristas sobre a importância do uso do cinto de segurança no banco traseiro. O Jornal da Tarde acompanhou com exclusividade a gravação de um filme institucional com a presença de Marcos. As imagens foram feitas no Parque Antártica. Segundo a CET, a campanha será veiculada em emissoras de rádio. Folhetos explicativos também serão distribuídos nos principais cruzamentos da cidade de São Paulo.