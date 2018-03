Prefeito dá dinheiro para Fla pagar dívida Após da ajuda para Vasco e América, agora foi a vez do Flamengo ser beneficiado pelo prefeito do Rio, Cesar Maia. O clube vai receber R$ 2 milhões para saldar suas dívidas fiscais com o governo federal e poder renovar o contrato de patrocínio com a Petrobras. O presidente do Flamengo, Márcio Braga, comemorou o acordo com a Prefeitura, principalmente, porque o clube tem a receber cerca de US$ 3,5 milhões da Petrobras. A intenção é a de que o dinheiro seja utilizado para a construção de um Centro de Treinamento em Vargem Grande, zona oeste do Rio. "O prefeito foi 100% e isso é algo sensacional", festejou o presidente do Flamengo. "Encontramos uma bela solução, porque o dinheiro sairá do cofre público para uma instituição de natureza pública." O Flamengo foi impedido por uma ação judicial de receber o valor de US$ 1 milhão mensal de seu contrato com Petrobras, porque está em débito com o governo federal. Márcio Braga chegou a temer pela falência do clube, caso o episódio não tivesse sido solucionado.