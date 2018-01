Prefeito de Berlim fará festa sem Fifa A cidade de Berlim realizará, no dia 7 de junho, a festa de abertura do Mundial de futebol mesmo sem apoio da Fifa, conforme garantiu, nesta terça-feira, o prefeito da cidade Klaus Wowereit. ?Não faremos apenas por Berlim, mas sim pelo país?, discursou, durante anúncio do projeto para realizar o evento no Portão de Brandenburgo, no centro de capital alemã. Berlim pedirá apoio econômico, para financiar a festa, à loteria regional e a outros patrocinadores. A realização deste evento substituiria a abertura de gala da Copa, que seria realizada no mesmo dia no Estádio Olímpico. O argumento da Fifa para o cancelamento da festa foi o de não haver tempo suficiente para recuperar o gramado do estádio a tempo de abrigar o primeiro jogo do Brasil na competição, contra a Croácia, no dia 13 de junho.