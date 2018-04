Prefeito de Milão proibe torcida da Juventus

O prefeito de Milão, Gian Valério Lombardi, decretou o fechamento do setor destinado à torcida visitante no estádio San Siro para o próximo jogo do Milan contra a Juventus de Turim. A decisão foi tomada depois dos episódios de violência registrados nos estádios italianos nas últimas semanas. Lombardi ouviu o delegado regional e acolheu o conselho do Observatório Nacional, que definiu que a partida "apresenta particulares perfis de risco", adotando algumas medidas contra possíveis atos de violência. Além de decretar o fechamento do setor do estádio reservado à torcida visitante, o prefeito milanês permitiu da venda de ingressos para o jogo apenas para os residente na província de Milão, tendo sido vetadas as vendas por telefone e internet aos residentes em outras províncias. Para completar, cada torcedor poderá adquirir apenas um ingresso, que não poderá ser cedido a outra pessoa.