Prefeito Kassab veta lei dos horários de jogos de futebol O prefeito Gilberto Kassab vetou nesta segunda-feira o projeto de lei que dispõe sobre o horário de início das partidas de futebol na cidade. De acordo com o projeto, todas as partidas teriam de começar antes das 21 horas. O veto será publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do Município de São Paulo. A proposta foi vetada por inconstitucionalidade e ilegalidade, pois legisla sobre assuntos estabelecidos por normas da União Federal. Um dos principais interessados neste veto é a TV Globo, pois teria problemas com a adequação de suas transmissões de clássicos ou jogos internacionais para depois de suas novelas (os jogos começam às 21h45). Por outro lado, quem não gostou são os moradores de áreas próximas aos estádios, que reclamam principalmente da bagunça e do barulho promovido por todos os envolvidos nos eventos.