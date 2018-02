Prefeito Serra cria o Dia do Palmeiras Assim como Corinthians, Portuguesa e Juventus, o Palmeiras ganhou nesta terça-feira o seu dia. A partir de agora, todo 20 de setembro (dia em que o Palestra Itália virou Palmeiras) será oficialmente ?Dia da Sociedade Esportiva Palmeiras?. O prefeito de São Paulo, José Serra, que é palmeirense fanático, sancionou a lei em seu gabinete, com a presença do presidente do clube, Affonso Della Monica.