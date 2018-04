Prefeitura adia reformas do Pacaembu por causa do Corinthians

A Prefeitura de São Paulo anunciou o adiamento do início das obras de reforma do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Foi um pedido da diretoria do Corinthians, que irá jogar lá no dia 28 de novembro, contra o Vasco, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Veja também: Conjur: Advogados de Kia reclamam de cerceamento de defesa As obras do Pacaembu deveriam começar na quinta-feira, mas agora ficaram para dezembro. A reforma do estádio prevê melhorias no sistema de drenagem e irrigação do gramado, que será trocado. Além disso, a capacidade de iluminação será dobrada. Com o adiamento do início da reforma, no entanto, o Pacaembu não irá sediar a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, como acontece tradicionalmente todo ano, no dia 25 de janeiro. E também não receberá os jogos das primeiras rodadas do Campeonato Paulista, que começa em 16 de janeiro. Adiamento O jogo entre Corinthians e Vasco seria disputado no dia 25, mas passou para o dia 28, a pedido das emissoras de TV que transmitem o Campeonato Brasileiro. A CBF fez mesma alteração de data em outra partida da 37.ª rodada: Atlético-MG x Goiás. Assim, dois times que lutam diretamente contra o rebaixamento, Corinthians e Goiás, irão jogar no mesmo dia e horário.