Prefeitura ajuda clubes do Rio O prefeito Cesar Maia (PTB) resolveu agir para ajudar os clubes de futebol da cidade do Rio. Na terça-feira, o município criará um grupo de trabalho, que contará com representantes das Secretarias de Governo, Fazenda e Esporte e Lazer, para definir como será dado suporte financeiro aos clubes. O grupo terá a participação dos principais clubes da cidade e administrará um fundo estimado em US$ 4 milhões, proveniente da receita publicitária da prefeitura do Rio. A utilização da verba será discutida em conjunto. A idéia do benefício aos clubes é do deputado federal Rodrigo Maia (PFL-RJ), filho do prefeito. A princípio, receberiam a ajuda Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Outros clubes, como América e Bangu, devem ser convidados para participar do grupo.