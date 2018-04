Prefeitura cria comissão para avaliar laudos do Engenhão

RIO - A Prefeitura do Rio de Janeiro criou nesta quarta-feira uma comissão especial para analisar os laudos sobre a situação do Engenhão, interditado desde 26 de março por problemas estruturais na cobertura.

Composto por três engenheiros, o grupo tem até o próximo dia 30 para apresentar proposta que solucione "as irregularidades identificadas nas obras de construção do estádio", informou o decreto publicado no Diário Oficial do Município.

Antes de estabelecer esta comissão, a prefeitura já havia contratado uma empresa para analisar o laudo apresentado pela RSB que revelou os problemas na estrutura e levou à interdição do estádio.

BOTAFOGO

Sem "casa" para mandar seus jogos, o Botafogo enfrentará o CRB-AL no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no dia 22, pela volta da segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta, o técnico Oswaldo de Oliveira comandou trabalho técnico pela manhã e "ataque contra a defesa" à tarde, em General Severiano.