Prefeitura de Berlim vai construir "mini-estádio" A prefeitura de Berlim anunciou nesta quarta-feira que construirá uma arquibancada com 70 mil lugares no centro da cidade para que pessoas que não tenham ingresso possam ver jogos em telões como se estivessem num estádio. A grande atração será uma réplica em escala 1/33 do Estádio Olímpico de Berlim, palco da final da Copa. O ?mini-estádio? terá capacidade para aproximadamente 10 mil pessoas e ficará na Praça da República, em frente ao prédio do Parlamento e a poucos metros do Portão de Brandeburgo, principal ponto turístico da cidade.