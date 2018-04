Prefeitura do Rio libera treinos da seleção brasileira no Engenhão

RIO - A prefeitura do Rio liberou o Engenhão para os treinos da seleção brasileira na preparação para os jogos da Copa das Confederações. O estádio foi interditado pelo Eduardo Paes (PMDB) no dia 26 de março, por causa do risco de queda ou "ruína" da cobertura, mas será utilizado pelo time do Brasil e por outros participantes da competição que acontecerá de 15 a 30 de junho.

Nesta quarta-feira, diferentemente do que havia sido divulgado antes, a CBF informou que a seleção brasileira vai treinar também no Engenhão - a Escola de Educação Física do Exército, na Urca, é o outro local no Rio escolhido previamente para receber o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari na preparação para a Copa das Confederações.

Também nesta quarta-feira, a assessoria de imprensa da prefeitura do Rio, algum tempo depois de informar que o prefeito Eduardo Paes ainda não confirmava a liberação do estádio para a seleção brasileira, enviou novo posicionamento afirmando que o treino está autorizado e vai ser realizado no campo anexo.

O Engenhão foi interditado por uma decisão de Eduardo Paes. Segundo ele, um laudo apresentado por empresa contratada pelo consórcio responsável pela construção do estádio apontou risco de queda ou "ruína" da cobertura. No entanto, o time do Botafogo e alguns atletas de atletismo seguem treinando normalmente no local.

Além do Brasil, as seleções da Itália e do Taiti devem treinar no Engenhão durante a Copa das Confederações. E, como a final da competição será no Rio, em 30 de junho, a Fifa já prevê os treinos de um dos finalistas no estádio - o outro usaria São Januário.