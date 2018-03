Prefeitura oficializa mudança de nome do Engenhão para Nilton Santos

Conhecido popularmente como Engenhão, o Estádio Olímpico João Havelange agora mudou oficialmente de nome. Nesta segunda-feira, o Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro traz o decreto do prefeito Marcelo Crivella que determina que o local passa a ser chamado como Estádio Olímpico Nilton Santos.

"Fica renominado o equipamento disposto no Decreto nº 23.057, de 26 de junho de 2003, de Estádio Olímpico João Havelange para Estádio Olímpico Nilton Santos", afirma o decreto assinado na última sexta-feira e publicado nesta segunda.

Administrador do Engenhão desde que venceu uma licitação em 2007, o Botafogo já vinha utilizando o nome do seu ídolo para se referir ao estádio, inclusive pedindo aos seus torcedores que adotassem a homenagem ao lateral, bicampeão mundial pela seleção brasileira e que faleceu em novembro de 2013.

Além disso, em 2015, Eduardo Paes, então prefeito do Rio, homologou pedido do clube para que o nome fantasia do Engenhão passasse a ser Nilton Santos. Agora, porém, o nome do estádio mudou oficialmente, passando a homenagear o craque botafoguense e da seleção.