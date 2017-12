Prefeitura repete festa corintiana Na tentativa de evitar uma festa corintiana na avenida Paulista, em caso de título brasileiro, a Prefeitura de São Paulo irá repetir o esquema do último domingo. Assim, serão instalados na Praça Campo de Bagatelle, na zona Norte da cidade, telões para os torcedores acompanharem o jogo do Corinthians com o Goiás, domingo, em Goiânia, pela última rodada do campeonato. No último domingo, o Corinthians poderia ter conquistado o título antecipado, mas a combinação de resultados não deu certo. Agora, na rodade final do Brasileiro, o time precisa apenas de um empate com o Goiás para ser campeão. Por isso, a Prefeitura de São Paulo está preocupada com a festa da vitória. Mesmo porque, quando o São Paulo foi campeão da Libertadores, em julho, houve um grande quebra-quebra na avenida Paulista na festa do título são-paulino. Assim, a Praça Campo de Bagatelle foi escolhida para abrigar a festa corintiana. Além dos telões para os torcedores, haverá um esquema especial de segurança no local, com policiamento, ambulância, posto médico e banheiros químicos. Enquanto isso, a Polícia Militar promete vigiar a avenida Paulista, para evitar festas por lá e direcionar os torcedores corintianos para a Praça Campo de Bagatelle.