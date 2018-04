Prejuízo da Lusa: quase R$ 5 milhões O balanço do ano ainda não foi fechado, mas o prejuízo da Portuguesa já é certo. Pelos cálculos da Ability, empresa que gerencia o Departamento de Futebol do clube, o déficit deve ficar entre R$ 4 milhões e R$ 5 milhões. "A Ability investiu uma quantia considerável e não obteve nenhum retorno", lamenta o gerente de futebol José Antonio Bressan. Com a desclassificação na Série B do Campeonato Brasileiro, a situação piorou. Vários jogadores não querem disputar a Copa Federação Paulista de Futebol e vão embora. Assim, o clube deve manter apenas uma pequena base para a disputa do Campeonato Paulista de 2005. "Nossa idéia é segurar Gléguer, Paulo Isidoro, Edmílson, Leandro Amaral e o Capitão, se ele quiser permanecer", informa Bressan. "Além disso, já podemos ter como praticamente certa a volta de Alex Alves." A diretoria resolveu não renovar com Piá e Régis Pitbull. Marcelo Carioca e Giuseppe, do Goiás, serão devolvidos. A idéia da Lusa é mesclar alguns titulares com o time B para disputar a Copa FPF. "Mesmo assim, tudo vai depender de quem virá trabalhar no lugar de Luís Carlos Ferreira, cujo contrato também não foi renovado", explica Bressan. O nome do futuro técnico ainda está sendo estudado. Uma decisão, porém, já está tomada: quem for dirigir a Portuguesa terá de aceitar os jogadores que o clube oferecer. E sem vetos.