Prejuízos ameaçam clubes italianos Os clubes da Primeira Divisão do Campeonato Italianos registraram prejuízo de 948 milhões de euros ( cerca de US$ 978 milhões) na temporada passada, segundo balanço publicado nesta quarta-feira pelo diário financeiro II Sole 24. De acordo com o informe, as perdas foram 40% maiores que as da temporada 2000/01. Os salários dos jogadores consumiram 85% da receita dos clubes. ?O risco de insolvência e quebra está passando de agudo para o crônico. O futebol está a beira do precipício?, escreveu o jornal. A Inter de Milão, atualmente em terceiro lugar na Série A, registrou as maiores perdas, com 184 milhões de euros. O pequeno Chievo Verona - que registrou o menor prejuízo entre os clubes da Série A, fechou a temporada com sete milhões de euros de perdas.