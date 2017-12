Prejuízos já atormentam Paysandu Uma coisa está assustando dirigentes e torcedores do Paysandu: a incapacidade do time em reagir quando mais precisa da vitória. Para completar, ainda contratou um treinador retranqueiro, Vagner Benazzi, que preferiu segurar o empate contra o Santos, mantendo o time todo na defesa para levar sufoco, a sair em busca da vitória. Além da evidente pobreza técnica e do desgaste físico que aparenta, a possibilidade de o Papão perder cerca de R$ 10 milhões se cair para a segunda divisão começa a levar os paraenses ao desespero. A diretoria tem grande parcela de culpa pelas péssimas contratações que fez, a começar do atacante Vinícius, o maior salário do clube. Para ganhar cerca de R$ 50 mil, ele fez apenas quatro gols em 28 jogos. Um mérito o treinador Vagner Benazzi já teve nos dois jogos em que dirigiu o time: percebeu que Vinícius nada produz dentro de campo e o barrou. O titular é o guerreiro Zé Augusto, que recebe cinco vezes menos que Vinícius e produz muito mais com suas arrancadas que infernizam as defesas adversárias. Contra o Atlético Mineiro em Ipatinga, no sábado, Benazzi não deve arriscar muita coisa. Ele prefere ganhar um ponto a perder três. Sorte que terá a volta do volante Jairo, o pulmão do meio-campo que não existiu no segundo tempo contra o Santos, além de Jobson, que costuma acionar mais o ataque. De resto, os torcedores apostam na santa protetora dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré, para livrar o clube do rebaixamento.