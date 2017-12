Premiação corintiana ainda indefinida O Corinthians vai para o importante jogo contra o Internacional, no domingo, ainda sem definir a premiação para a conquista do Campeonato Brasileiro. Os jogadores ficaram assustados e sem moral para procurar os dirigentes depois que o goleiro Fábio Costa deixou claro que o elenco procura formar uma comitiva para exigir o dinheiro do título. O comentário no Parque São Jorge é que os jogadores gostariam de receber R$ 200 mil para fazer o Corinthians tetracampeão do Brasil. ?Eu não sei quanto a diretoria vai pagar. Eu não sei nem quanto eu ganharia se o Corinthians fosse campeão. Nem quero saber. Mas eu não admito sequer que as pessoas discutam dinheiro agora?, avisou o técnico Antônio Lopes. O treinador fez questão de tentar se mostrar desinformado sobre o tema. ?Parece que os jogadores já definiram com a diretoria desde março a premiação?, disse Antônio Lopes, sem convicção alguma. Na verdade, ele sabe e não pode falar. Houve acerto para os ?bichos?, prêmios para as vitórias. Eram R$ 3 mil e passaram para R$ 6 mil. Quanto à premiação pelo título, o vice-presidente do clube, Andrés Sanchez, desmente Antônio Lopes e mostra que o dinheiro não está decidido ? para raiva dos jogadores. ?Não acertamos ainda o quanto vamos pagar. Mas ainda há tempo para conversar. Não há porque querer acertar agora?, explicou o dirigente.