Premiação da Fifa tem só dois jogadores Os ex-jogadores Pelé e Beckenbauer foram premiados com a medalha da Ordem do Mérito, entregue nesta quinta-feira pela Fifa a personalidades e entidades que fizeram os 100 anos da entidade, que são comemorados este mês. Pelé foi ratificado como o Jogador do Século e Beckenbauer recebeu a condecoração por ter sido campeão do mundo como jogador e como treinador. A Fifa premiou ainda o Uruguai, que organizou o primeiro Mundial, e o brasileiro João Havelange, por ter sido responsável na avaliação dos dirigentes, pela ?modernização? da Fifa. Veja todos os premiados pela Fifa como a Ordem do Mérito Jogadores: Pelé: Jogador do Século Beckenbauer: Campeão do mundo como jogador e como treinador. Copa do Mundo: Jules Rimet: Idealizador do Mundial Uruguai: Primero país organizador. Leis do futebol: International Football Association Board: define as leis do jogo. Clubes: Real Madrid: É um dos fundadores da FIFA e considerado o melhor clube do século XX. Sheffield FC: Clube mais antigo do mundo Personalidade da Fifa: João Havelange: presidente honorário e modernizador da Fifa Organizações esportivas internacionais: Comitê Olímpico Internacional: pelos torneios olímpicos de futebol. Desenvolvimento do futebol: Futebol Africano: continente de origem de numerosos grandes jogadores. Patrocinadores: Coca Cola e Adidas: por seu apoio ao futebol Torcedores: Coréia do Sul e Japão: por seu apoio durante o Mundial 2002.