Premiação extra motiva Paulista Os jogadores do Paulista terão um incentivo especial na luta pela classificação no Campeonato Paulista. Conscientes das dificuldades, a diretoria do time vai dar uma premiação caso o time consiga alcançar seus objetivos. O diretor de futebol João Carlos Figueiredo, disse que o time não precisa de nenhum estímulo, mas que o "extra" já estava no planejamento do Paulista desde o início da competição. "Quem joga no Paulista não precisa de estímulo extra, já que recebe seus salários em dia. Mas essa premiação já estava em nosso planejamento", disse sem, contudo, revelar o valor que seria em torno de R$ 5 mil para cada jogador. O time vai folgar na quinta rodada e só volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Juventus, na Capital. Na classificação, o Paulista é o quinto colocado do Grupo 2 com três pontos. Depois de vencer o poderoso São Paulo na estréia, por 2 a 1, perdeu para o Santos (3 a 2) na Vila Belmiro e para o Santo André (1 a 0) em casa.