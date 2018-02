Premier albanês pede fim da seleção de futebol por corrupção

O primeiro-ministro albanês, Sali Berisha, pediu o fim da seleção albanesa de futebol por considerar que ela está controlada pela máfia, que teria manipulado os resultados dos dois últimos jogos das Eliminatórias à Eurocopa de 2008. Berisha fez a acusação num pronunciamento na TV pública albanesa. Ele chamou os jogadores de mafiosos e os acusou de estarem comprados nas goleadas para Bielo-Rússia e Romênia por 4 a 2 e 6 a 1, respectivamente, pelas últimas rodadas do Grupo G. Os resultados, um em casa e outro fora, provocaram a saída do veterano técnico croata Otto Baric. "Vendo os dois últimos fracassos, a melhor solução é a dissolução da seleção. Porém, a Albânia pode ser expulsa da Uefa e da própria Fifa. É melhor não sermos representados por um certo tempo que termos mafiosos fazendo isso", afirmou. Berischa anunciou que logo começarão as investigações das autoridades albanesas sobre o escândalo. Além disso, o Ministério do Turismo, Cultura, Juventude e Esportes solicitou o apoio da Uefa para esclarecer as suspeitas do Governo em ambos os casos. Por meio de uma nota, a Federação Albanesa de Futebol (FSHF) rejeitou as ofensas de Berisha e defendeu os jogadores, alegando que todos deram o máximo de si em campo. "Se isso fosse verdade, seríamos os primeiros a condenar o ato com toda a força e suspenderíamos todas as atividades envolvendo o futebol dentro e fora do país", diz o comunicado.