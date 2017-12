Premier League fecha cerco a empresários A partir da próxima temporada, os clubes da Premier League, a elite do futebol inglês, terão de declarar o valor exato pago a empresários em taxas e comissões por transferências de jogadores. Segundo o presidente da entidade, Richard Scudamore, a iniciativa tem o objetivo de evitar que sejam feitos pagamentos absurdos aos agentes e disciplinar as relações entre eles e os clubes. ?Esta idéia de que alguém atua somente para o jogador é anacrônica, porque o agente trabalha também para os clubes. Por isso, terá de ser declarado quem está agindo para quem e quem está sendo pago por quem e para quê?, disse Scudamore, dando a entender que irão se estudadas sanções para quem não obedecer a regulamentação. As novas regras foram aprovadas pelos 20 clubes da Premier League e pelos dirigentes da associação que dirige o futebol do país. Na temporada 2001/2002, foram pagos aos empresários US$ 86,2 milhões por conta de negociações envolvendo jogadores. Também nesta quarta-feira foi liberado a recomendação governamental para que todos os empresários e empresas que atuam no mercado de transferências sejam licenciados, ?conselho? dado após uma investigação sobre as finanças do futebol.