Prêmio confirma a acensão de Kaká no mundo do futebol

A conquista do prêmio é a afirmação de que Kaká é um dos maiores talentos dos últimos anos que o futebol brasileiro produziu. E ele só tem 25 anos. Revelado no São Paulo, ele saiu da condição de reserva do time de juniores em 2001 para marcar os dois gols que garantiram o título do extinto Torneio Rio-São Paulo na final contra o Botafogo. A partir daí, ele ganhou o mundo. Veja também: Fifa ratifica: Kaká é o melhor jogador do mundo de 2007 Teve um momento ruim: a saída do time tricolor foi longe da ideal. Foi vendido por US$ 8,5 milhões ao Milan, valor considerado uma pechincha, porque queria sair por não se sentir bem no time. Era bastante criticado pelos torcedores, ansiosos por títulos que na época estavam difíceis no Morumbi - o time chegava às decisões, mas não ganhava. Reserva da seleção brasileira pentacampeã na Copa do Mundo de 2002, Kaká estava sendo preparado para a competição seguinte, em 2006. Não conseguiu o título mundial, mas continuou em alta pelas boas atuações no Milan, clube onde chegou em 2003. Adaptou-se rapidamente, fez amizade e ganhou o respeito dos mais velhos, como Maldini, Serginho e outros. Neste período, se casou com Caroline e em breve será pai de um menino, cujo nome ainda está sendo discutido. As boas atuações rapidamente garantiram o crédito com a torcida milanista. Mesmo não tendo sido campeão nacional na última temporada (2006-07), Kaká conquistou algo maior: a Liga dos Campeões. Foi graças a isso que ele chegou ao Mundial de Clubes, que conquistou no domingo com a vitória por 4 a 2 sobre o Boca Juniors. Ao ser eleito o melhor do torneio no Japão, só garantiu a festa prévia da escolha desta segunda. O melhor ano da vida de Kaká. FICHA TÉCNICA Kaká Nome: Ricardo Izecson Santos Leite Altura/Peso: 1,83 m / 74 kg Nascimento: 15/6/1962, em Brasília (DF) Clubes: São Paulo (2000-03) e Milan (desde 2003) Títulos: Rio-São Paulo (2001), Supercampeonato Paulista (2002), Supercopa da Europa (2002 e 03), Italiano (2004), Supercopa da Itália (2004), Copa das Confederações (2005), Liga dos Campeões (2007), Mundial de Clubes (2007), Copa das Confederações (2005) e Copa do Mundo (2002).