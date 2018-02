Prêmio doado por Kaká vai para hospital em Israel

O meia-atacante brasileiro Kaká doou o prêmio de 21 milhões de ienes (cerca de R$ 330 mil) por ter sido eleito no último domingo o melhor jogador do Mundial de Clubes da Fifa à Fundação Milan e o dinheiro será destinado ao Hospital Sagrada Família, em Nazaré, Israel. O anúncio do destino do dinheiro foi feito pelo vice-presidente do time italiano, Adriano Galliani, em nota no site oficial do time italiano. Kaká foi campeão do torneio pelo Milan com a vitória por 4 a 2 sobre o Boca Juniors, em Tóquio, no Japão, e por causa disso ganhou ainda um carro fornecido pela Toyota, patrocinador do torneio. Nesta segunda-feira ele receberá o prêmio de melhor do mundo da Fifa em 2007.