Prêmio pela Copa para a Itália é de 4 milhões de euros O presidente da empresa alemã de material esportivo Puma, Jochen Zeitz, disse nesta segunda-feira que a seleção italiana receberá quatro milhões de euros, em prêmios oferecidos pelos patrocinadores, se conquistar a Copa da Alemanha. Zeitz afirmou ainda que a empresa fechou acordo com a Federação Italiana de Futebol e prorrogou o contrato de patrocínio até 2014. Pela nova negociação, a federação italiana receberá 12,5 milhões de euros por ano da companhia. "Para a Puma, o contrato com a seleção italiana é o mais importante. Como imagem, a Itália é melhor que a seleção da Alemanha, porque se trata de um país associado a moda e estilo", ressaltou o executivo. De acordo com ele, "a camisa da seleção alemã não se vende fora da Alemanha, ao passo que é possível vender a da Itália em todo o mundo".