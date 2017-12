Prêmios de R$ 15 milhões dão mais poder ao Palmeiras na janela

O Palmeiras ficou R$ 15 milhões mais rico nos últimos dias e com mais recursos para investir nesta janela de transferências. O clube nos últimos dias recebeu R$ 11,3 milhões como prêmio por ter sido vice-campeão brasileiro e mais R$ 4 milhões da patrocinadora da equipe, a Crefisa, por ter conquistado vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

Apesar de contar com o montante, a diretoria não tem ainda uma definição clara para o destino dele. O clube vê o mercado de contratações bastante inflacionado e tem sido cauteloso ao analisar a aplicação do dinheiro. Até o momento o único gasto em reforços foram os R$ 6 milhões pagos ao Cruzeiro por 25% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo Diogo Barbosa.

As demais contratações oficializadas, o zagueiro Emerson Santos e o meia Lucas Lima, vieram sem custos, pois os dois estavam no fim do contrato com Botafogo e Santos. Pela mesma modalidade deve chegar o goleiro Weverton, do Atlético-PR. O jogador tem vínculo até maio e como o Palmeiras quer contar com ele no elenco já em janeiro, negocia com o time curitibano uma forma de liberá-lo antes.

A postura da diretoria do Palmeiras nesta janela será de trazer contratações pontuais, em vez de pacotes numerosos, como feito anteriormente. Após trazer 25 reforços para 2015 e 14 novidades em cada um dos últimos anos, o clube deve fechar com menos jogadores para a temporada 2018. O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, afirmou na última terça-feira que até cinco nomes devem ser anunciados ainda neste ano.

Entre os nomes de interesse o Palmeiras tem o lateral-direito Rafinha, do Bayern de Munique, e o meia Ricardo Goulart, do Guangzhou Evergrande. A diretoria também acompanha a possível movimentação do mercado em torno do meia Gustavo Scarpa, do Fluminense, antigo sonho do clube. Porém, há mais clubes interessados, como o São Paulo.