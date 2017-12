Preocupação domina o elenco corintiano Os jogadores do Corinthians demonstraram medo e nervosismo após a inesperada derrota para o São Caetano. O jovem grupo sentiu demais ao final da partida a drástica redução da vantagem que tinha diante do Internacional. Eles não se conformavam em ter apenas três pontos a mais. Antônio Lopes terá de levantar psicologicamente o abatido Corinthians. O receio de perder o título, que muitos consideravam ganho, já domina o elenco. ?Tomamos um gol de bobeira que nos custou caro. E depois o time ficou nervoso e não soube concluir. Tivemos várias chances para marcar. Eu perdi a maior. Fiquei sozinho diante do Silvio Luiz. Eu poderia ter tocado, mas fui driblá-lo e ele tirou com a ponta dos pés. Agora temos de ganhar do Internacional de qualquer maneira. Não poderíamos ter perdido aqui?, resumia, desolado, Rosinei. ?Agora a pressão vai ser enorme. Andavam falando de festa antecipada, criaram um clima que nós jogadores não temos nada a ver. Sobre o gol, infelizmente eu não dosei com acerto a força que coloquei na bola. Infelizmente, fiz o gol contra?, assumia Betão. Rosinei e Betão foram os corintianos mais criticados pela torcida. Assim que acabou a partida, alguns torcedores xingavam os jogadores que estiveram envolvidos nos lances decididos da partida. Gustavo Nery também demonstrava nervosismo com a derrota. ?Nós queríamos muito vencer esse jogo. Sabíamos o quanto valeria esses três pontos. Nós corremos, fizemos de tudo, mas não tivemos calma na hora de empatar. Agora temos de ganhar do Internacional. A derrota veio em péssima hora?. Nery ficou sem graça ao saber que as câmeras o flagraram piscando, comemorando ter cavado a expulsão de Dimba. Para variar, como em qualquer jogo decisivo no Brasil onde está envolvida uma equipe que não briga pelo título, em São Caetano os comentários eram que a diretoria do Internacional havia oferecido uma premiação especial para o time do ABC tirar pontos do Corinthians. Nenhum jogador do São Caetano quis confirmar. De tarde, houve uma grande movimentação na concentração corintiana em Santo André. Boatos davam conta de que as dores no joelho direito de Tevez haviam piorado e, por isso, ele teria sido poupado do amistoso entre a Argentina e o Catar. E que o atacante poderia até não jogar contra o Internacional no domingo. Foi o médico Fábio Novi, que estava nesta quarta na Argentina com Mascherano, quem tranqüilizou a todos passando a informação que Tevez não tem qualquer problema. Pelo contrário, até. As dores que o atrapalharam contra a Inglaterra se foram. E a principal estrela corintiana está mais do que confirmada para o aguardado jogo contra o Internacional. Tevez deve desembarcar nesta quinta em São Paulo. O dia será de descanso. Treino só na sexta, no Parque São Jorge. E a sua responsabilidade cresceu demais com a derrota desta quarta. Morte - Além da derrota, o elenco do Corinthians recebeu uma notícia triste nesta quarta-feira. Um primo do lateral Gustavo Nery, que não teve seu nome divulgado, foi assassinado. E, ao saber do ocorrido, após o jogo, o jogador saiu do estádio bastante abalado.