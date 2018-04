Preocupada com 2018, Rússia nomeia inspetor antirracismo no futebol A União de Futebol da Rússia anunciou nesta segunda-feira a nomeação do seu primeiro diretor antirracismo. A ação da entidade é um esforço para combater a discriminação no esporte do país, que vai sediar a próxima edição da Copa do Mundo, em 2018.