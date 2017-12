Preocupado com a defesa, Parreira treina jogadas aéreas No primeiro treinamento da seleção brasileira no CT Sport Park, em Königstein (Alemanha), na manhã desta terça-feira (horário local), o treinador Carlos Alberto Parreira mostrou que está preocupado com o setor defensivo da equipe. Principalmente no que se refere ao posicionamento dos jogadores. Enquanto a maioria realizava exercícios físicos com os preparadores Moraci Sant´Anna e Paulo Paixão, Parreira puxou os volantes Emerson e Zé Roberto e os zagueiros Lúcio e Juan para um treino tático numa das áreas do gramado. Usando Kaká e Adriano como atacantes adversários e Ronaldinho Gaúcho fazendo os cruzamentos, Parreira mostrou para os defensores como deve ser o posicionamento durante os jogos na Copa. Lúcio, Juan e Emerson ficaram dentro da área tirando as bolas e Zé Roberto fez a função de primeiro homem do rebote na entrada da grande área. Um fato curioso do final do treinamento foi a demora dos goleiros Dida e Rogério Ceni para voltar ao ônibus da delegação. Enquanto todos já estavam no veículo, prontos para retornarem ao Hotel Kempinski, os dois ainda realizavam alongamentos e abdominais no gramado. O próximo treino da seleção acontecerá às 16h45 (11h45, no horário de Brasília) desta terça, novamente no CT Sport Park.