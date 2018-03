Preocupado, Grêmio não poupa titulares O Grêmio só pensa na Copa Libertadores da América, mas não deve correr o risco de escalar um time reserva para enfrentar o São Paulo, neste domingo, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. É possível apenas que o volante Tinga e o meia Gilberto sejam poupados, se continuarem com dores musculares. O zagueiro Gavião, com entorse num tornozelo, e o atacante Christian, com dores num braço, são as dúvidas do técnico Tite, que encerrou os treinamentos da semana dizendo que o time principal seria escalado. As opções para as eventuais ausências seriam o júnior Renato na defesa, Emerson como volante, Carlos Miguel como meia e Caio no ataque. Se estivesse em posição mais cômoda no campeonato, o Grêmio até adotaria outra postura. Com 11 pontos em nove jogos, o clube gaúcho ocupa a 15ª posição na tabela e pode até cair para a 22ª se perder para o São Paulo. Nesta situação, está na obrigação de vencer, até porque ambiciona manter aberto o caminho para a Libertadores do ano que vem via campeonato nacional, que dá três vagas para a competição sul-americana.