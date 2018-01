Preocupado, Inter muda o ataque O técnico Muricy Ramalho vai retirar o centroavante Souza, por má forma física, e escalar Rafael Sobis na partida contra o Chapadão, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil. Embora não dependa de gols para se classificar à próxima fase - pode perder por até 1 a 0 -, o time gaúcho precisa reencontrar o caminho das vitórias para ficar em paz com a torcida e não mergulhar numa crise logo no início da temporada. Tudo porque em cinco rodadas do campeonato estadual não conseguiu sequer uma vitória e marcou apenas um gol, tendo a pior campanha entre os 18 participantes. Para Muricy, o novo ataque deixa de ter um jogador de referência na área do adversário, mas ganha em velocidade. A dupla Diego e Rafael Sobis pode cair pelas pontas e abrir espaços para Fernandão, um meia com características de atacante, entrar na área mais vezes. O Internacional também não conta com o zagueiro Edinho e o ala Chiquinho, considerados titulares, que estão contundidos. Wilson e Vinícius devem ser os substitutos.