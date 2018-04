Preocupado, Jorge Wagner esperar permanecer no São Paulo

O São Paulo ainda tem um jogo a fazer no Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, mas já está de olho em 2008. Além de a diretoria já ter contratado o primeiro reforço para a próxima temporada, o ala Joilson, do Botafogo, acertou também a renovação de empréstimo do volante Zé Luís, que tem vínculo com o São Caetano, e iniciou a negociação com o Betis para manter o meia Jorge Wagner. E o jogador, que nesta segunda esteve no Hospital do Coração para uma bateria de exames cardiológicos, ao lado de André Dias, Souza, Hernanes, Dagoberto, Leandro e Fernando, admitiu que está preocupado com sua situação, mas acredita que conseguirá cumprir seu intento de seguir no Morumbi. O Betis só aceita liberá-lo depois que o São Paulo desembolsar R$ 6,5 milhões para contratá-lo em definitivo. "Tenho 50% de chances de ficar", diz. A esperança do jogador é que o fato de o Betis já ter três jogadores extracomunitários (que ocupam vaga de estrangeiros) impeça o seu retorno. "Minha maior expectativa é que as três vagas estão ocupadas pelo Rafael Sobis, pelo González (Mark, chileno) e pelo croata Marko Babic. Então para eles se desfazerem de algum deles só se quiserem realmente contar comigo. Minha chance de ficar aqui é essa", acredita. Enquanto isso, Zé Luís teve seu contrato prorrogado. O jogador, que atuou pouco por causa de uma lesão que sofreu na coluna cervical, ficará no Tricolor por mais uma temporada. "Está tudo acertado. O Zé Luís vai ficar mais um ano no São Paulo", confirmou Nairo Ferreira de Souza, presidente do Azulão. A negociação envolve o meia Rafinha, que já estava emprestado ao time do ABC e ficará lá pelo mesmo período que Zé Luís permanecerá no Morumbi. A última partida do volante com a camisa do São Paulo foi no dia 4 de outubro, contra o Flamengo, no Maracanã. Na ocasião, ele foi disputar uma bola de cabeça e sofreu lesão na coluna, o que o afastou dos gramados - volta a trabalhar normalmente com o restante do grupo após as férias. Na semana passada, já corria ao redor do gramado do CT. Zé Luís disputou quatro partidas pelo São Paulo, o suficiente para ganhar a confiança do treinador Muricy Ramalho. E o nome de Betão, zagueiro do Corinthians, é comentado pelos lados do Morumbi. O contrato do jogador acaba no fim do ano.