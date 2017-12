Preparação final do Brasil começa com treinos em dose dupla A última semana de preparação do Brasil para a estréia na Copa do Mundo, marcada para o dia 13, em Berlim, contra a Croácia, terá três dias de treinamentos em dois períodos, rotina que fez os jogadores reclamarem durante a primeira etapa de treinos, em Weggis, na Suíça. E a dose dupla já começa nesta terça-feira, a partir das 9h15 (horário da Alemanha - 4h15 em Brasília), no SportPark, em Königstein. Os treinos da tarde serão realizados às 16h45 (11h45 de Brasília). A rotina se repetirá na quarta e na sexta-feira, e todos esses treinos serão fechados ao público e abertos somente a jornalistas credenciados. Na quinta, a seleção, que se acostumou à presença da torcida nos treinos em Weggis, faz sua única movimentação com público, às 11h45 (de Brasília), na cidade de Offenbach, que fica a 22 quilômetros de Königstein. Nesse dia, a seleção só faz esse treinamento. No sábado e no domingo, os treinos no SportPark também serão apenas à tarde, e no domingo à noite a delegação viaja para Berlim e inicia uma pequena maratona. Na capital alemã, o Brasil faz apenas um treino, na tarde de segunda-feira, dia 12, no próprio Estádio Olímpico, local da partida, que está marcada para as 21 horas locais (16 horas em Brasília). Logo depois de enfrentar a Croácia, a equipe viaja de volta a Frankfurt, de avião, e de ônibus até a vizinha Königstein. E no dia seguinte, haverá folga apenas pela manhã - na programação divulgada pela CBF, haverá treino no dia seguinte à estréia na Copa. O segundo jogo será no domingo, dia 18, contra a Austrália, em Dortmund.