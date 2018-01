Preparador do Milan vê Kaká como ?máquina? ?Uma máquina quase perfeita, pois sempre tem algum detalhe a melhorar?. O comentário acima não se trata de um aparelho eletrônico ou mesmo de um veículo sobre duas e quatro rodas, mas sim da avaliação do preparador físico do Milan, Daniele Tognaccini, sobre o meia brasileiro Kaká. ?Sua resistência física e sua potência já são ótimas, com certeza, muito mais até do que podíamos esperar?, disse em entrevista ao diário Gazzetta dello Sport, publicado neste sábado. ?Estamos muito satisfeitos de como ele está trabalhando e de como assimilou nossos métodos de treinamento?. Tognaccini dirige a equipe do ?MilanLab?, centro técnico de estudos do clube italiano e considerado um dos mais modernos da Europa. ?Sem exagerar, pode-se dizer que Kaká tem um equilíbrio biomecânico perfeito. Todos daqui do MilanLab, depois de o estudarmos, estamos convencidos de que se trata de um caso inédito?, garantiu. Segundo o especialista, a principal qualidade de Kaká é a capacidade de explorar sua força física. ?Ele consegue fazer os movimentos com uma elasticidade que permite movimentos impossíveis para outros atletas?, completou. ?E como só tem 21 anos, poderá melhorar ainda mais com nosso trabalho?. O zagueiro Paolo Maldini também demonstrou sua surpresa com o ex-jogador são-paulino. ?Quando corre em velocidade é impossível alcançá-lo e, além disso, é muito rápido em ver um companheiro livre para passar a bola. Comparado ao ex-jogador Michel Platini, que causou o mesmo furor em sua passagem pela Juventus, Kaká coloca os pés no chão e responde como humildade. ?Sou Kaká e isso já basta?, assegurou. ?Esta popularidade me faz bem, não me incomoda, ainda que sei como funcionam as coisas no futebol, mais cedo ou mais tarde virão os momentos difíceis, mas estou preparado para isso?, argumentou.