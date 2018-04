Preparador revela cinco atletas mais cansados do elenco do Corinthians

O Corinthians pretende aproveitar a folga na tabela para renovar o fôlego e dar maior descanso para os jogadores que têm mais participado dos jogos na temporada. O preparador físico do clube, Walmir Cruz, revelou nesta terça-feira quais são os atletas que causam maior preocupação e o que está sendo feito para que todos consigam aproveitar o período sem jogos.

Segundo Walmir, Balbuena, Guilherme Arana, Gabriel, Maycon e Jô são os jogadores que causam maior preocupação. "São jogadores que atuaram muito nessa temporada. Fechamos agora 50 jogos contra o Sport, o que significa três dias e meio para cada jogo. É muita coisa. Nossa preocupação é o atleta estar na plenitude da parte física", destacou Walmir.

"Esses jogadores têm sequência maior de jogos consecutivos, por isso vamos ter um cuidado maior com eles e os atletas que atuaram nos últimos jogos. Eles vão se recuperar, farão trabalho mais leve amanhã (quarta) e depois vamos seguir uma programação de recondicionamento", explicou Antonio Carlos Fedato, fisiologista do Corinthians.

Os jogadores considerados titulares do Corinthians só vão para o campo na quarta-feira. Na segunda e nesta terça-feira, eles ficaram na academia fazendo trabalho físico. "Dividimos o grupo em dois. O pessoal com desgaste maior, que vem atuando, colocamos para recuperar essa parte muscular. Com os outros, que não vem atuando ou entra do banco, estamos trabalhos mais específico de força e potência", disse Walmir.

A partida contra a Chapecoense, que seria realizada no próximo final de semana, foi adiada para o dia 23 de agosto. Assim, o time corintiano só volta aos gramados no dia 19, para enfrentar o Vitória, na Arena Corinthians.