Preparador revela contratação do Santos O preparador físico do Santos, Antônio Mello, revelou, sem querer, a nova contratação do time para 2006: o jovem atacante Jonas, do Guarani. ?Maldonado, Jonas e Fabinho já têm a preparação física determinada?, disse Mello, referindo-se ao que havia exigido dos novos contratados. Jonas tem 21 anos e foi o artilheiro do Guarani na Série B do Brasileiro, com 12 gols. ?Já está tudo certo. Ele não irá se apresentar no Guarani. As chances de o Jonas atuar no Santos são de 99,9%?, diz o tio e procurador do atacante, Roberto Nogueira. A diretoria do Guarani ainda promete brigar na Justiça pelo atleta. Segundo Jonas, seu contrato termina neste sábado. De acordo com os dirigentes campineiros, ele teria mais três anos de compromisso. A família de Jonas assegura que ele foi forçado a assinar um contrato em branco que não teria validade na Justiça. Sentindo que o caso promete ser problemático, o advogado do Santos, Roberto Alves, se irritou com Mello. ?Ele está chegando agora. Não sabe quem está sendo contratado?, despistou. Diretor cai - A contratação de Vanderlei Luxemburgo pelo Santos continua agitando a Vila Belmiro. E não apenas entre jogadores contratados e dispensados. Nesta sexta-feira, após seis anos de trabalho no clube, o diretor de Futebol Francisco Lopes foi afastado do cargo. Seria mais um pedido do novo treinador, que teria desavenças com o dirigente. Em entrevista à rádio Globo, Lopes procurou amenizar tais atritos com o técnico. ?Fui um dos responsáveis pela segunda passagem dele pelo Santos. O Luxemburgo era muito rejeitado pelos conselheiros?, garantiu. ?Tivemos alguns atritos, mas desconheço esse pedido (de afastamento)?. Luiz Antônio Capella será seu substituto.