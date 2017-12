Preparador troca a Ponte pelo Flamengo A Ponte Preta perdeu seu preparador físico para o Flamengo. Cristiano Nunes, de 29 anos, 11 deles dedicados ao clube de Campinas, deve efetivar sua transferência nesta quarta-feira. Tudo ficou praticamente definido no sábado. Mas o fim da negociação com Júnior, diretor-técnico do Flamengo, acabou sendo interrompida por causa do carnaval. Cristiano já comunicou sua decisão ao técnico Estevam Soares e também à diretoria da Ponte. Na Gávea, ele irá substituir Fábio Mahserdjian, que vai trabalhar com Oswaldo de Oliveira no Corinthians. Cristiano Nunes assumiu o comando físico do time profissional da Ponte Preta em 1997, participando do acesso do clube à elite paulista e nacional. Ele é filho do ex-volante Flamarion, que atuou no Guarani e Cruzeiro na década de 70. O responsável pelo convite do Flamengo foi o técnico Abel Braga, atual técnico do time carioca, com quem esteve junto ano passado na Ponte. "Neste período ganhamos muita afinidade, o que é fundamental para a formação de uma comissão técnica", explicou Cristiano Nunes. Em seu lugar, a Ponte deve efetivar Luis Fernando, que há dois anos vinha sendo preparado para substituí-lo. Ciente da troca na comissão técnica, Estevam Soares recebeu os jogadores nesta terça-feira à tarde. Agora, ele começa a trabalhar para o jogo contra o Corinthians, domingo à tarde, em Campinas.