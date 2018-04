Preparador vê Grêmio 'pronto', mas ainda prevê evolução

PORTO ALEGRE - A estratégia do Grêmio de poupar os jogadores do elenco principal neste início de Campeonato Gaúcho, para que o trabalho de pré-temporada seja mantido, parece estar dando certo. Pelo menos foi o que garantiu o preparador físico do clube, Fábio Mahseredjian, que avaliou a equipe como "pronta" para a Libertadores, principal objetivo da temporada. No entanto, ele mesmo admitiu que os atletas ainda devem evoluir.

"O balanço é extremamente positivo. Todos os atletas trabalharam com máximo de empenho. Houve evolução nas qualidades físicas treinadas, como resistência anaeróbia, força e um pouco de potência. Acredito que foi muito produtivo esse período. O plantel está pronto, mas tende a evoluir", declarou.

Os principais atletas do elenco devem folgar por mais uma rodada, quinta-feira, contra o Lajeadense, para estrearem no domingo, diante do Aimoré, em casa. Depois, ficarão de fora de mais uma partida, contra o Brasil de Pelotas, dia 29, para então voltarem à ativa de vez. De acordo com Fábio Mahseredjian, esse retorno aos poucos é importante para não exigir muito da parte física.

"O ritmo de jogo só se ganha jogando, por isso essa ideia de colocar os atletas para jogar no domingo diante do Aimoré. Quinta-feira, contra o Brasil, eles estão fora para termos mais uma semana cheia e, no outro domingo, contra o Juventude, estarem à disposição e, a partir daí, jogarem consecutivamente todos os jogos", disse.

O preparador ainda exaltou a boa comunicação com o técnico Enderson Moreira neste início de trabalho. "A conversa com o Enderson é diária. Avaliamos como foi o treinamento e discutimos sobre o próximo trabalho que será feito. Esse diálogo tem que ser o tempo todo. Uma comissão técnica multidisciplinar é muito importante e diminui o caminho para chegarmos às vitórias. Nosso objetivo é que o Grêmio volte a conquistar títulos."