Prepare-se: vem aí a ?marca Kaká? Nos próximos meses você vai ouvir falar de Kaká muito mais do que já ouviu. A empresa de marketing esportivo contratada para cuidar da imagem do jogador tem planos ambiciosos para explorar o seu carisma e como primeiro passo encomendou a um escritório paulistano a tarefa de criar o design da ?marca Kaká?, algo que represente o jogador como o ?S do Senna? representa o tricampeão de Fórmula-1. ?O ?S? congrega todos os valores ligados ao Senna, como arrojo, precisão e coragem. Queremos algo semelhante para o Kaká, um design que contenha todas as suas qualidades, que passe a idéia de uma pessoa legal e de um jogador talentoso, determinado e vencedor?, explica Alexandre Leitão, sócio-diretor da Brasil 100% Marketing. Leitão conhece Kaká desde o primeiro semestre de 2001, quando costurou o acordo de patrocínio do Guaraná Antártica com o jogador que na época era uma promessa no São Paulo. Depois de 10 anos na Ambev, onde chegou como estagiário aos 21 anos, Leitão deixou a empresa em fevereiro para iniciar carreira solo. ?Fui atrás do meu sonho e o pessoal da Ambev entendeu muito bem. Saí numa boa e hoje minha empresa tem a Ambev como cliente, cuidando da relação com a seleção, o Kaká e o Ronaldo.? O bom relacionamento que construiu com Kaká nas viagens com a seleção o ajudou a tornar-se parte importante da estrutura montada pelo pai do jogador, Bosco Leite, para administrar a carreira do filho depois do rompimento com o empresário Wagner Ribeiro. ?Procurei o Kaká, fomos conversando e em abril fehamos. Procuro novos negócios para ele, mas a última palavra sempre será dele e do pai.? O sucesso de Kaká na Itália o transformou num alvo cobiçado no mercado publicitário. Muitas empresas já procuraram Alexandre Leitão dispostas a associar seus produtos à imagem vencedora do jogador do Milan. ?Recebemos uma enxurrada de propostas, mas todas estão sendo criteriosamente analisadas. Estamos definindo quais os tipos de produtos que gostaríamos de ver ligados ao Kaká e em julho é provável que tenhamos novidades.? Luciano Kleiman, gerente de marketing da Adidas no Brasil, é outro que saboreia a afirmação de Kaká como uma estrela mundial. ?A venda de camisas do Milan quadruplicou depois que o Kaká foi para lá e hoje já empata com a venda de camisas do Real Madrid.? Não é à toa que o contrato com o meia, que vencia em 2006, foi prorrogado até 2010. Segundo Leitão, quando a Ambev contratou Kaká para ser garoto-propaganda do Guaraná Antártica, estava fazendo uma aposta no futuro, acreditando que a imagem de ?bom moço? e de jogador talentoso seria enriquecida pela de ?vencedor?. ?Ele já atingiu um patamar que era esperado só para 2006. É titular da seleção, foi campeão do mundo, arrebentou na primeira temporada na Europa e é considerado um dos melhores jogadores do momento.? A Brasil 100% Marketing trabalha em duas frentes para explorar a imagem de Kaká: contratos de patrocínio (hoje o jogador é ligado ao Guaraná Antártica e à Adidas) e licenciamento de produtos com o seu nome. ?O futebol é o esporte mais popular do planeta e movimenta muito dinheiro, mas nenhum jogador aparece na lista dos 10 mais esportistas mais bem pagos. Tem o Schumacher, o Tiger Woods, pugilistas, mas do futebol, nada. Esses atletas conseguem a maior parte de seu faturamento com publicidade e licenciamento de produtos. É isso o que queremos para os futebolistas.? Além de Kaká, a empresa trabalha com outro jogador: Júlio Baptista, do Sevilla.